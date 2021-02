0 Facebook De Luca tuona in diretta: “Conte brava persona ma non sapeva cosa fare. Questo fine settimana rischiamo la tragedia” Politica 12 Febbraio 2021 15:22 Di redazione 2'

Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzera’ il ministero della transizione ecologica, nulla di meno. Dovremo aspettarci questa grande novita’, un ministero alle Galassie che credo sara’ affidato a persone di alto profilo come Giordano Bruno che sta aspettando a Campo dei Fiori di essere convocato”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook

“Avremo un fine settimana che potra’ rappresentare e che per me rappresentera’ un punto di riesplosione del contagio. Se il governo non prendera’ misure di contenimento noi tra 15-20 giorni assisteremo ad una esplosione di contagio”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

“Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate, per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. De Luca ha sottolineato che se i contagi continueranno ad aumentare “la Campania passera’ in zona arancione”.

“Ci stiamo muovendo per acquistare altri vaccini in altre parti del mondo, non ne parliamo fino a che non avremo cose concrete, definite per l’acquisto di altri vaccini direttamente come Regione Campania”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.