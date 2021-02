0 Facebook Si appartano per un rapporto, coppia denuncia: “Ci ha sparato”. Ma è tutto falso, la scoperta dei carabinieri Cronaca 11 Febbraio 2021 18:43 Di redazione 2'

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno denunciato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ieri mattina l’uomo, accompagnato dalla compagna, si è presentato presso l’ospedale di Giugliano con una ferita alla mano, provocata da un colpo d’arma da fuoco.

La donna ha raccontato ai medici che a ferirlo sarebbe stato un suo conoscente che li avrebbe avvicinati mentre erano appartati in una campagna di Giugliano. Ne sarebbe nata una lite e il “conoscente” avrebbe sparato contro il compagno. Il personale sanitario ha così allertato i carabinieri che non hanno ritenuto credibile la versione della coppia.

Da accertamenti effettuati nell’immediatezza, infatti, hanno scoperto che i due avessero effettuato un check-in con documenti falsi in un hotel di Via San Francesco a Patria. E proprio nella camera dove è risultato che soggiornassero che i militari hanno rinvenuto una pistola revolver priva di matricola e sul pavimento un bossolo esploso, un’ogiva deformata e tracce di sangue.

rLe indagini dei Carabinieri, tuttora in corso, non escludono che la ferita sia frutto di un incidente causato dall’incauto utilizzo dell’arma e conseguenza dello stato di alterazione da stupefacenti in cui versava la vittima.