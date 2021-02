0 Facebook Entrano in casa armati, sequestrano famiglia e scappano col bottino: rapina nel Napoletano Cronaca 11 Febbraio 2021 19:01 Di redazione 1'

Questa notte, intorno alle 2.30, i carabinieri della stazione di Monte di Procida sono intervenuti in Via Panoramica per una rapina. Cinque persone travisate (una di queste armata di pistola) hanno forzato una porta finestra di un’abitazione e svegliato i presenti.

Li hanno riuniti in una stanza e tenuti, senza legarli, sotto la sorveglianza di uno dei 5. Nell’abitazione hanno poi trovato una cassaforte all’interno della quale erano custoditi denaro contante e gioielli. Dopo circa 20 minuti si sono dileguati con la refurtiva. Nessun ferito. Danno da quantificare.

Indagini in corso a cura della stazione di Monte di Procida e della sezione operativa di Pozzuoli.