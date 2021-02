0 Facebook Lutto a Napoli, Agostino Guida muore di Covid pochi giorni dopo la moglie Cronaca 9 Febbraio 2021 12:36 Di redazione 2'

Lutto a Napoli, nel Rione Sanità. È prematuramente morto Agostino Guida, stroncato dal Covid nove giorni dopo la moglie Rosa, morta anche lei a causa del virus. L’uomo è venuto a mancare ieri sera. Un doppio dolore per la famiglia, molto conosciuta e apprezzata nella zona, nonostante da un po’ di tempo non vi risiedesse più.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui canali social all’interno del gruppo ‘Sei del Rione Sanità Se…’, dove gli amministratori della pagina hanno scritto: “Agostino Guida è un figlio del quartiere che da tempo non ci abita più ma vi posso assicurare che è sempre stato presente in tutte le iniziative sul gruppo e soprattutto in silenzio come i VERI SIGNORI FANNO. Nove giorni fa ha perso la moglie Rosa per questo maledetto virus e purtroppo ieri sera ci ha lasciato anche lui per lo stesso maledetto motivo. Lo staff pagina si stringe in un fortissimo abbraccio ai figli e gli diamo le più sentite condoglianze a delle persone veramente perbene. Rip Amico Mio”.