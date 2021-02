0 Facebook Dramma a San Felice a Cancello, Enzo De Rosa muore a 43 anni stroncato da un aneurisma Cronaca 9 Febbraio 2021 11:46 Di redazione 2'

“Ho mal di testa vado a dormire“, così Enzo De Rosa, operaio di 43 anni, originario di San Felice a Cancello, ha salutato la sua famiglia per poi non svegliarsi più. A stroncarlo mentre dormiva porbabilmente un arresto cardiocircolatorio, oppure un aneurisma. Enzo lascia due figli piccoli.

A fare la drammatica scoperta è stata la moglie, che nel cuore della notte si è resa conto che l’uomo non respirava e ha immediatamente allertato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo.

Enzo con la sua famiglia viveva a Benevento ed era molto conosciuto in città.La notizia della sua improvvisa morte ha fatto il giro della comunità casertana e beneventana. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web in queste ore.

I messaggi di cordoglio sui social

“Riposa in pace Enzo amico mio, ci mancherai moltissimo…“, scrive l’amico Felice; “Le notizie che non vorresti mai ricevere, mi ha sconvolto la giornata, non posso crederci, Enzo perché ci hai fatto questo brutto scherzo? Sarà dura accettare questa cosa Tvb amico mio riposa in pace amen”, si legge ancora su Facebook e “Amico mio, un bruttissimo risveglio stamattina. Non ci posso credere: mi manca il respiro solo pensare che non ti rivedrò più. L’ultima volta non ti ho potuto neppure abbracciare per colpa di questo maledetto virus, dicesti che non mi dovevo preoccupare perché avremmo avuto tempo per riabbracciare. Poi mi fai questo brutto scherzo. Ti porterò nel mio cuore, per sempre, Enzo”, scrive un compagno di vecchia data su Facebook.