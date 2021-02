0 Facebook Neonato muore affogato durante il battesimo, il padre: “Il prete lo ha immerso troppe volte” Cronaca 8 Febbraio 2021 15:44 Di redazione 2'

Una drammatica notizia arriva dall’estero. Un bimbo appena nato è morto affogato nel giorno del suo battesimo. La tragedia è avvenuta a Suceava, grosso centro nella regione della Bucovina, in Romania. Il piccolo dopo aver partecipato al battesimo, celebrato con il rito dell’immersione, è andato in arresto cardiaco a causa della troppa acqua ingerita ed è morto.

Nel rito ortodosso è usanza praticare l’immersione nell’acqua per battezzare i neonati. Doveva essere un giorno di festa ma per la famiglia si è trasformato in una tragedia. Il bimbo di appena 6 settimane è stato immerso nell’acqua, probabilmente in modo incauto, così ha inalato il liquido ed è andato in arresto cardiaco. I presenti hanno chiamato un’ambulanza e i paramedici hanno tentato di rianimarlo ma tutto è stato vano.

Le parole del padre

Dall’autopsia è emerso infatti che il piccolo aveva acqua nei polmoni. “Il bambino piangeva ma il prete lo ha sommerso tre volte nell’acqua e lui ha inalato acqua. L’ho preso, l’ho asciugato, dai medici ho scoperto che ha inalato 110 ml di acqua … Se vedessi un bambino con la bocca spalancata e piangere, non lo immergeresti completamente nell’acqua, giusto?”, ha raccontato il padre della piccola vittima all’Independent.