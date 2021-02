0 Facebook Follia a Napoli, schiera di scooter invade piazza Mercato fino a notte fonda Cronaca 7 Febbraio 2021 21:04 Di redazione 2'

Una schiera di motorini impazza a Napoli, al centro di piazza Mercato fino a notte fonda, incuranti del coprifuoco.

Follia a Napoli, schiera di scooter invade piazza Mercato fino a notte fonda

Una scena incredibile, che si è verificata nell’area pedonale, e le cui immagini hanno fatto il giro del web.A denunciare la vicenda con un video è Ciro Cinquegrana, consigliere municipale di Forza Italia. “Piazza Mercato area pedonale ieri dopo il coprifuoco dopo tantissime segnalazioni dei residenti aspettiamo provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale”, scrive su Facebook.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“I residenti di piazza Mercato ci hanno segnalato che, dopo mezzanotte, un’orda di ragazzi in scooter hanno letteralmente invaso piazza Mercato. Giancarlo Esposito, imprenditore nel settore ristorazione, ci ha inviato un filmato dell’assurda vicenda. Fino alle 4 del mattino, ben oltre il coprifuoco imposto da legge quindi, hanno fatto baccano fra impennate e suoni di clacson. Poi, da vigliacchi quali sono, all’arrivo delle forze dell’ordine se la sono data a gambe. Una situazione allucinante, ma i genitori di questi ragazzi come fanno a dormire sonni tranquilli sapendo che i figli sono in giro chissà dove ben oltre il coprifuoco? Purtroppo i primi responsabili sono loro. I cittadini sono ormai esasperati dalle bravate di queste orde criminali” hanno dichiarato Borrelli e Salvatore Iodice, consigliere dei Verdi della II Municipalità di Napoli.

IL POST SU FACEBOOK