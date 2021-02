0 Facebook Dramma nel Salernitano, infermiere guarisce dal Covid ma si contagia di nuovo e muore Cronaca 7 Febbraio 2021 18:14 Di redazione 2'

Dramma a Baronissi, in provincia di Salerno, dove Matteo Bevilacqua è morto in ospedale a causa del Covid19. L’uomo aveva sconfitto il virus la scorsa primavera, ma si è contagiato nuovamente qualche settimana fa e purtroppo non ce l’ha fatta.

L’uomo lavorava come infermiere e proprio lavorando aveva contratto il virus la prima volta. Durante il primo caso di contagio era stato bene, con pochi sintomi ed era quindi riuscito a superare tutto senza conseguenze. Ad inizio gennaio è andato in pensione e poco dopo si è nuovamente infettato. Questa volta l’uomo non è riusciuto a vincere la sua battaglia contro il Covid-19.

È la tredicesima vittima del covid in città”. E’ quanto si legge sulla pagina social del Comune di Baronissi

Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha espresso cordoglio alla famiglia: “Il coronavirus non ci lascia scampo. E’ purtroppo deceduto all’Ospedale “Da Procida” di Salerno un altro nostro concittadino, il signor Matteo Bevilacqua, residente ad Aiello, aveva superato nella scorsa primavera un primo contagio ma la seconda infezione, contratta alcune settimane orsono, non gli ha risparmiato la vita. Le condoglianze più sentite alla compagna e alla famiglia tutta”.