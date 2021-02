0 Facebook “Da anni non mi parla più”. La storia di Anna a C’è posta per te: perchè il padre non vuole il compagno Spettacolo 7 Febbraio 2021 15:54 Di redazione 2'

Nell’ultima puntata di C’è posta per te, è andata in scena la storia di Anna, una ragazza di 24 anni, che si è innamorata di un uomo molto più grande di lei, di nome Antonio.

Il fidanzato di Anna ha la stessa età del padre, per questo motivo, il genitore non vuole più vederla da due anni.

Gli anni di differenza, 27 per l’esattezza, sono stati il motivo principale per cui il rapporto tra Anna e il suo papà si è inclinato. La ragazza ha chiesto aiuto alla trasmissione per provare a riallacciare i rapporti con suo padre.

Anna ha raccontato di un padre padrone, che non consente né alla madre e né tantomeno alla sorella di avere rapporti con lei. Loro si sentono e si vedono comunque, ma tutto avviene di nascosto. Giovanni, come se non bastasse, ha smesso di parlare anche con i nonni perché hanno accettato la relazione della nipote.

Una storia difficile che ha messo a dura prova anche la pazienza di Maria De Filippi, che si è trovata dinnanzi ad un uomo, il signor Giovanni, difficile da ammorbidire.

Dopo aver preteso le scuse dalla figlia, però, Giovanni accetta di aprire la busta e di riabbracciare la ragazza. Nonostante la freddezza nei confronti di Antonio, tra il padre della ragazza e il suo fidanzato c’è stata una stretta di mano.