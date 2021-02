0 Facebook C’è posta per te, la storia di Elena sola con due bimbe: Ciro Immobile in lacrime Spettacolo 7 Febbraio 2021 12:53 Di Verdiana Perrotta 2'

Grande commozione a C’è posta per te, per la prima storia della serata. Protagonista della serata Ciro Immobile con la moglie Jessica.

La vicenda riguarda Elena, bellissima 33enne dagli occhi verdi, ha perso il marito Fabrizio un anno fa, dopo la nascita della figlia Elenoire e mentre era in attesa di Vittoria. La mamma, il fratello e la sorella hanno chiesto aiuto a Maria De Filippi per dimostrarle tutto il loro affetto e farle una sorpresa speciale.

Il marito scomparso di Elena era un grande tifoso della Lazio, perciò i familiari hanno voluto in studio proprio il campione Ciro Immobile.

“Mi hanno parlato tanto di te e appena ti ho visto, ho pensato di conoscerti, sei forte, ma hai una dignità immensa, sei da applausi – sono le tenere parole del giocatore della Lazio –. So che Fabrizio amava molto te, le figlie e la Lazio e quindi in parte amava anche me! Lasciami questa piccola parte”.

I regali si Immobile per Elena

Jessica sottolinea che Fabrizio vive nelle figlie e nell’amore per la famiglia: “Hai una famiglia speciale, accetta il loro consiglio: prenditi del tempo per te”. La coppia ricopre Elena di regali per le bimbe, poi Ciro Immobile, seppur intimidito dalla situazione, si dà da fare regalandole un soggiorno in montagna con un’amica.

Un regalo arriva anche da Maria De Filippi, che dona a Elena un suo vestito: “Tieni, credo sia della tua stessa taglia”.