Paura a San Giorgio a Cremano, fanno irruzione in uno studio medico e rapinano dottore e assistente
Cronaca
5 Febbraio 2021

Paura in uno studio a San Giorgio a Cremano. Nella giornata di giovedì, in via Martiri della libertà, due persone travisate – una di queste armata di pistola – sono entrate in uno studio medico oculistico e hanno derubato il dottore e la sua assistente.

I malviventi hanno intimato loro di consegnare 2 cellulari, un cordless, 300 euro circa in contante e la fede nuziale della donna. I ladri si sono poi dati alla fuga. Per fortuna non c’è stata alcuna persona ferita.

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano e del nucleo investigativo di Torre Annunziata stanno indagando per risalire ai responsabili di questa rapina.