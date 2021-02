0 Facebook Belen litiga con Antonino, la verità sulla gravidanza: “Ho fatto da me” Spettacolo 5 Febbraio 2021 15:31 Di redazione 1'

Prima lite per la coppia formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl ha pubblicato su Instagram la foto di una spiaggia paradisiaca e ha scritto: “Mi calma”.

Indizi social dell’argentina che si aggiungono a quelle dell’hairtylist dei vip, infatti, tra le storie si vede Belù sdraiata di fianco sul letto, con uno sguardo malinconico e che scrive: “Fai da te”. Qualche ora prima, Antonino ha pubblicato una foto in compagnia di due amici, con un look super cool, pronto forse per replicare anche con loro i festeggiamenti per il suo 26esimo compleanno.

Insomma i due piccioncini stanno vivendo un momento non bello. Questa situazione fa presagire che la gravidanza, di cui tanto si parla da settimane, non ci sia.