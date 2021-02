0 Facebook Solidarietà per Marco, vittima di un incidente e bisognoso di cure. L’appello della sorella: “Grazie a chi potrà aiutarci” Cronaca 5 Febbraio 2021 15:04 Di redazione 3'

“Un Opportunità Per Marco è il nome della raccolta fondi ideata da Valeria Ubaldo per aiutare suo fratello Marco, rimasto vittima di un incidente stradale, che gli ha causato gravissimi danni al cervello. “Oggi Marco sta reagendo positivamente e sta combattendo con tutte le sue forze per tornare a casa da noi, proprio per questo a breve verrà trasferito in un centro di neuroriabilitazione che gli consentirà di iniziare il suo percorso di recupero”, spiega la sorella.

Marco però ha bisogno ancora di cure e della vicinanza della sua famiglia. A breve il ragazzo sarà trasferito in un centro per continuare le sue terapie e la sorella vorrebbe che non le mancasse l’affetto e la presenza della madre. “Questa raccolta fondi nasce proprio per permettere a mia mamma di potergli stare vicino e sostenerla economicamente e quindi di conseguenza sostenere lui durante il suo periodo nel centro, poiché come ben sapete, nessun legame è più forte di un legame Mamma-Figlio”, aggiunge Valeria.

“Ci tengo a sottolineare che subito dopo il suo risveglio dal coma farmacologico, mio fratello riusciva a eseguire movimenti e comandi solo con la voce di mia mamma. Questo per farvi capire quanto la presenza di mia mamma influisca positivamente a livello fisico e psicologico di mio fratello. Grazie mille dal profondo del mio cuore”.

Le parole della mamma di Marco

Il commovente messaggio della mamma a suo figlio Marco: “Ti penso in silenzio, pronuncio il tuo nome “Marco” torna a casa; La mia è una supplica. Mio Dio, Signore Gesù Cristo, Madonnina adorata sia fatta la vostra volontà…Pietà. Chiedo agli amici ed alle persone di buon cuore di potermi aiutare a sostenere le spese necessarie per far sì che io possa stare vicino a mio figlio. Purtroppo a causa dell’emergenza COVID le strutture di riabilitazione non permettono ai familiari di effettuare visite, quindi per stargli vicino ci sarebbe la possibilità di soggiornare nella struttura con lui pagando però una quota giornaliera molto costosa. Unica alternativa per sostenerlo, dargli forza e coraggio. Confido nel vostro buon cuore e se non potete, vi chiedo una preghiera rivolta alla Santissima Madonnina dell’Immacolata Concezione per mio figlio Marco”.