Nuova Challenge su Tik Tok tra i giovani: si lanciano contro auto in corsa Cronaca 4 Febbraio 2021

Una nuova pericolosissima challenge lanciata su TikTok sta spopolando tra i giovani. Si tratta della planking challenge e prevede di lanciarsi contro le auto in corsa, oppure di sedersi e sdraiarsi sul cofano di una vettura. Questo gioco, che nulla ha di gioco, pare sia iniziato in Puglia, a Gallipoli, ma casi sono stati segnalati anche in Campania, a Caserta.

L’allarme di questo nuovo pericoloso gioco è lanciato da un altro social: Facebook. Alcuni automobilisti decidono di mettere in guardia gli altri utenti sulla presenza di alcuni minori che si lanciano contro le macchine in movimento. “Vorrei segnalare agli automobilisti – scrive Debora – che in Viale Europa ci sono ragazzini tra i 10 e i 12 anni che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di un’auto si buttano letteralmente in mezzo alla strada”.

In pratica il concorrente che accetta la sfida si lancia contro le auto in corsa o si siede sul cofano oppure si sdraia sull’asfalto nel bel mezzo della carreggiata poco prima che arrivi una vettura. Ovviamente la scena viene ripresa con uno smartphone, possibilmente in diretta su Tik Tok. Questa sfida è altamente pericolosa perché può trasformarsi in tragedia.

Secondo quanto emerge sul web, alcuni ragazzi di Caserta avrebbero anche creato un gruppo su WhatsApp dedicato alla challenge. Così, uno dopo l’altro, si sono sdraiati sull’asfalto ed hanno atteso l’arrivo delle auto. Un’automobilista si è accorta di loro, ha fatto in tempo a fermare il veicolo e ha dato l’allarme segnalando l’episodio alle forze dell’ordine.