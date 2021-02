0 Facebook La verità sull’incidente mortale del fratello di Dayane Mello: le foto della dinamica Spettacolo 4 Febbraio 2021 13:59 Di redazione 2'

Non è più lo stesso Grande Fratello Vip da quando ieri è giunta la devastante notizia della morte di Lucas, fratello di Dayane Mello. La concorrente, colpita dal lutto, ha deciso di rimanere in gioco perché non avrebbe potuto far nulla in quanto il rientro in Brasile, suo paese, era impossibilitato a causa del Covid.

I quotidiani brasiliani mostrano intanto la dinamica dell’incidente che ha messo fine alla vita di Lucas, 27 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:45 di martedì sera, quando l’auto su cui si trovava il giovane avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata nella parte anteriore con un camion, sull’autostrada che collega Lontras a Rio do Sul, al Km 128. Lucas sarebbe morto sul colpo e pare fosse solo nel veicolo. Il camionista, un uomo di 55 anni che non è risultato ubriaco al test con l’etilometro, non ha riportato ferite.

I concorrenti sono tutti attorno alla Mello e vorrebbero uscire insieme in massa lunedì prossimo, dichiarando finita questa edizione e consegnando la vittoria nelle mani della ragazza, per attestarle un titolo anche a livello simbolico e abbandonare qualsiasi tipo di competizione in un momento così delicato.