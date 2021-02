0 Facebook Cantante napoletano muore in un tragico incidente: Antonio aveva 31 anni Cronaca 4 Febbraio 2021 14:11 Di redazione 1'

Un giovane cantante napoletano, 31 anni residente a Torre del Greco, è morto in un incidente stradale in via Benedetto Cozzolino, a Ercolano. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, Antonio Mazza, era a bordo di una motocicletta, a pochi metri dal cimitero e procedeva in direzione Torre del Greco quando è finito contro un furgone che giungeva in direzione opposta, cadendo sul selciato. Sono ancora da accertare le cause che hanno condotto alla fatale dinamica.

Sul posto è giunto il personale del 118 per i soccorsi, ma nulla è servito. I sanitari hanno constatato il decesso in quanto il 31enne era già privo di vita. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’ esatta dinamica dell’incidente.

Antonio Mazza era molto conosciuto per la sua professione di baritono e cantante lirico. Tanti i commenti sui social di amici e conoscenti che non possono pensare alla disgrazia avvenuta.