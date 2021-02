0 Facebook Barbara D’Urso scossa in tv: “Mia figlia è morta e con lui mio nipote, mai stato amato” Spettacolo 2 Febbraio 2021 21:10 Di redazione 2'

Oggi, a Pomeriggio 5 si è parlato di Candida, la 39enne di Palermo, morta di parto insieme al figlioletto Leon. Ospiti in collegamento, la mamma Maria e il fratello Vito che raccontano addolorati la tragedia.

“Mia figlia – spiega la mamma – aveva scelto di partotire in clinica. Io ero fuori alla porta che attendevo, ma nessuno mi ha detto niente. Ho visto uscire mia figlia in barella con la faccia gialla e le orecchie nere. Secondo me era già morta, loro mi hanno detto che la portavano in ospedale perché aveva bisogno della rianimazione. Il figlio Leon era stato trasportato da solo tre ore prima in un altro ospedale. Mio nipote non è stato amato, non l’ha visto nessuno, neanche il papà. È morto solo, come mia figlia”.

La signora continua il racconto da brividi: “Voglio sapere cosa è successo in quelle due ore e mezza da quando è stato portato via mio nipote a quando hanno trasportato in rianimazione anche mia figlia. Voglio giustizia». Le parole piene di dolore di mamma Maria colpiscono profondamente Barbara D’Urso che resta senza parole, poi promette: «Domani ne riparliamo. Chiamiamo la clinica per sapere la loro versione dei fatti e voi tornate così potete ascoltare”.

In moti hanno commentato su Twitter. “Barbara D’Urso era davvero scossa. Il racconto pieno di pathos era sciocca”.