Follia a Napoli, operatori 118 intervengono per un malore: "Vi incendio l'ambulanza. Vestite il morto" 2 Febbraio 2021 16:37

Un’altra aggressione a Napoli nei confronti del personale del 118. E’ accaduto nel primo pomeriggio di questo martedì in via Giustiniano, nel quartiere Soccavo. L’ambulanza era stata chiamata per una perdita di coscienza all’interno di un appartamento privato. L’episodio è stato denunciato dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate“.

Operatori del 118 aggrediti in via Giustiniano

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno trovato alcuni parenti sotto al palazzo che intimavano loro di darsi fretta per assistere il paziente. Una delle persone, secondo quanto raccontato nel post, si sarebbe introdotta all’interno dell’ambulanza con un accendino, minacciando di incendiare il mezzo. “È successo pochi minuti fa, la postazione 118 di Pietravalle, reduce dalle minacce dei giorni scorsi per le sirene accese, viene allertata per codice rosso (perdita di coscienza) a Via Giustiniano (Soccavo). In pochi minuti sono sul posto ,ma già sotto il portone trovano astanti inferociti che con spintoni urla parolacce e minacce obbligano l’equipaggio a muoversi nel salire presso il domicilio del paziente.

La cosa più grave è che uno degli astanti pare che abbia aperto le porte della ambulanza e con un accendino in mano abbia detto:” vi incendio l’ambulanza!” Gesto pericolosissimo in quanto a bordo c’è ossigeno gassoso che a contatto con fiamme libere potrebbe esplodere!” questo l’inizio del racconto.

Quando gli operatori sono riusciti a entrare nell’appartamento dove si trovava una persona priva di sensi, hanno provato a rianimarla, ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso: “Faticosamente l’ equipaggio riesce a salire a casa della famiglia che ha chiesto aiuto e Una volta al cospetto del paziente i familiari hanno impedito qualsiasi manovra rianimativa avanzando una pretesa assurda: ”dovete vestire il morto!”

Nel frattempo arriva la postazione 118 di tipo “MIKE” del San Paolo a dare supporto medico a Pietravalle, ma ricevono lo stesso trattamento, però solo a carico del mezzo di soccorso (paraurti e fiancata pesantemente danneggiati)”, questo l’epilogo dell’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di rione traiano. In corso indagini per accertare dinamica ed eventuali responsabilità

