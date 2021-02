0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 919 nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 2 Febbraio 2021 17:29 Di redazione 1'

Sono 919 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 21 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 919 nuovi positivi, appena 7 sono sintomatici. I tamponi del giorno sono 11.073 (di cui 587 antigenici). Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 224.098 (di cui 1.443 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.451.711 (di cui 27.446 antigenici)​.

Sono 38 i decessi inseriti dall’unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno, 15 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei morti in CAMPANIA dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 3.803. Sono 1.355 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 158.436. In CAMPANIA sono 103 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.480 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

