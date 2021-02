0 Facebook Gesto di cuore ad Avellino, trova portafoglio con 10 mila euro e lo restituisce News 2 Febbraio 2021 18:08 Di redazione 1'

Trova un portafoglio con contanti, assegni al portatore e carte di credito con relativo pin e lo restituisce al legittimo proprietario.

E’ accaduto stamattina ad Avellino.Un giovane ragazzo irpino, di 33 anni, ha raccolto un portafoglio in strada, con all’interno beni per un valore complessivo di oltre 10mila euro. Non ha avuto un attimo di esitazione e ha deciso di consegnarlo ad una pattuglia della Polizia Municipale che in breve tempo è risalita al proprietario, un 71enne residente ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino.

L’anziano non si era accorto di aver smarrito il portafoglio e avrebbe voluto ringraziare il giovane benefattore che però ha preferito restare anonimo. Un bellissimo gesto da parte di questo ignoto 33enne che ha evitato un grave danno economico all’anziano.