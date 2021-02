0 Facebook Napoli, rapinato e picchiato davanti al figlio di 8 anni: “Colpito alla tempia con il calcio della pistola” Cronaca 1 Febbraio 2021 17:35 Di redazione 2'

Ancora un episodio di violenza a Napoli. A raccontarlo è stato Francesco Emilio Borrelli, rendendo pubblica la denuncia di un padre di famiglia, A.P., che sarebbe stato rapinato in strada davanti a suo figlio di 8 anni.

Rapina con aggressione in corso Garibaldi

L’episodio, come riportato dal consigliere regionale dei Verdi, sarebbe avvenuto venerdì 29 gennaio. Erano da poco passate le 18 quando in corso Garibaldi, un uomo, che era in compagnia di suo figlio piccolo, sarebbe stato avvicinato da un malvivente armato di pistola, che gli avrebbe intimato di dargli soldi e orologio. Il malcapitato, quando ha visto l’arma, avrebbe provato a bloccare il rapinatore per dare la possibilità al figlio di scappare, ma il rapinatore l’avrebbe colpito con il calcio della pistola, ferendolo davanti al bimbo.

“Ero con mio figlio di 8 anni quando si avvicina questo individuo che mi chiede di consegnargli prima i soldi, poi quando vede l’orologio cerca di portarmelo via e mi punta la pistola al volto. Quando mi accorgo che è armato gli blocco il braccio e faccio scappare via mio figlio che va a chiedere aiuto in qualche bar della zona. Il rapinatore non si arrende e dato che io faccio resistenza mi assesta due colpi alla tempia con il calcio della pistola, ho riportato una ferita che richiesto 7 punti di sutura. Fortunatamente prima che mi possa sopraffare del tutto, la gente comincia ad accorrere in mio aiuto ed il rapinatore scappa via. Sono molto sconvolto soprattutto perché non riesco a capire come si possa compiere un simile gesto davanti a ad un bambino, la violenza si sta impossessando della nostra città”, questo il racconto che l’uomo ha inviato a Emilio Borrelli.

Il consigliere regionale dei Verdi ha poi concluso il post esprimendo tutta la sua solidarietà nei confronti del signore vittima di questa violenza e di suo figlio che così piccolo ha dovuto assistere a questa terribile aggressione.

