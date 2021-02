0 Facebook Maradona, audio choc sulla morte: la reazione di Dalma Cronaca 1 Febbraio 2021 07:44 Di redazione 3'

Emergono nuovi terribii dettagli che gettano ulteriori ombre su Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra indagati per la morte di Diego Armando Maradona. Stavolta, dopo la scoperta di alcune firme contraffatte in seguito a perizia calligrafica disposta dalla magistratura, vengono fuori alcuni estratti di conversazioni e messaggi audio scambiati da Luque con alcuni collaboratori e colleghi durante le concitate ore del 25 novembre in cui l’ex Pibe de Oro si è spento.

Le parole e il tono utilizzato da Luque sono surreali e persino oltraggiose. Lo specialista che aveva in cura il “Diez”, insulta il paziente ormai morto. A diffondere gli audio e i messaggi incriminati è stato Infobae, precisando che il materiale fa parte delle prove al vaglio degli inquirenti. “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”, riferisce Luque a Cosachov dopo aver appreso degli inutili tentativi di rianimazione sul corpo di Maradona. Luque, messosi al volante appena appresa la notizia per recarsi a casa di Maradona, appare più che altro preoccupato per la reazione dei famigliari del Diez, ma la parte più sconcertante arriva in seguito. Terminata la conversazione con Cosachov, Luque risponde a un collega che gli chiede conferme dopo aver appreso la notizia dal telegiornale. “Il gordo si fregherà da solo morendo” (“El gordo se va a cagar muriendo”), ribatte Luque con tono quasi irridente prima di rivelare che “pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto andando lì”. Alla luce del materiale raccolto finora, sostengono i media argentini, Luque e Cosachov potrebbero essere sottoposti a un nuovo interrogatorio.

La prima a reagire pubblicamente dopo la diffusione dell’audio è stata Dalma Maradona. La primogenita del Diez si è sfogata attraverso Twitter, raccontando di aver vomitato dopo aver sentito l’audio tra Luque e la Cosachov. Ma non si è fermata qui, perché ha anche puntato il dito contro Matías Morla – avvocato di Maradona nell’ultimo periodo – al quale imputa la responsabilità di aver scelto proprio Luque per occuparsi della salute del padre. Dalma pretende giustizia per il Diez.