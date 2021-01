0 Facebook Napoli, donna muore e il figlio si scaglia contro l’equipaggio del 118 Cronaca 30 Gennaio 2021 12:40 Di redazione 2'

Ennesima aggressione al personale sanitario nel Napoletano, si tratta della settima dall’inizio dell’anno. Nella giornata di ieri i membri dell’equipaggio del 118 dell’Annunziata che sono intervenuti in via Marco Aurelio Severino nel quartiere San Carlo Arena.

Allertati da un codice rosso il 118 è giunto sul posto in 8 minuti. Nonostante la tempestività della troupe di sanitari, purtroppo per la donna in gravi condizioni, non c’è stato nulla da fare.

Quando i familiari del paziente hanno saputo del decesso c’è stato del trambusto, il figlio della defunta, ha fatto volare un tavolo in mezzo alla casa sfiorando di poco i sanitari e poi ha iniziato ad aggredire con calci e pugni l’autista soccorritore.

La vicenda è stata raccontata dall’Associazione per la tutela del personale sanitario sulla pagina Facebook, Nessuno Tocchi Ippocrate: “Alle ore 16.48 di oggi 29/01/2021 la postazione 118 della Annunziata viene allertata per perdita di coscienza, Codice Rosso, a via Marco Aurelio Severino nel quartiere di San Carlo all’Arena a Napoli. L’Ambulanza arriva sul posto dopo 8 minuti esatti, ma purtroppo per la povera signora non c’è stato nulla da fare, una volta che viene comunicato il decesso al figlio scatta l’ira di quest’ultimo che fa volare un tavolo in mezzo alla casa sfiorando di poco i sanitari. Ma purtroppo la violenza non si ferma a ciò, il figlio della defunta inizia ad aggredire con calci e pugni l’autista soccorritore che prontamente si chiude a “riccio” per difendersi dai colpi inferti dal facinoroso!

Ancora un altra aggressione ed ancora vittima il 118, un 118 decimato dal COVID e dal trasferimento dei colleghi ad altro servizio! Chi vorrà mai fare più questo mestiere?”

