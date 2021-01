0 Facebook Vaccini, scuole e crisi di Governo: De Luca senza freni in diretta Politica 29 Gennaio 2021 15:32 Di redazione 2'

“Come previsto il governo e’ entrato in crisi, so che tutti avete brividi di commozione quando ascoltate le dichiarazioni delle diverse delegazioni parlamentari non voglio privarvi di questa commozione, tenetevela tutta per voi. Ci sentiamo tra una settimana, dieci giorni, non perdiamo tempo”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. Che aggiunge: “Alcuni ministri di questo governo in altri Paesi non sarebbero stati presi nemmeno come parcheggiatori abusivi”.

“La democrazia italiana non ha dignita’ in questo momento, l’immagine che arriva dalle istituzioni e’ una vergogna, una immagine di mercato della politica”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

“In questo momento in Italia non abbiamo piu’ il ministero della salute ma un commissario per l’emergenza. Siamo nelle mani di burocrati, tecnici che qualche volta perdono la testa e vengono presi dal delirio di onnipotenza e non capiscono quali sono i limiti della propria azione e natura”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook che definisce “bizzarra” la gara “per realizzare gli stand primula dove fare i vaccini”.

“Se la quantita’ dei vaccini resta questa, la copertura vaccinale per la Campania non si concludera’ nel 2021, come era il nostro obiettivo, ma nel 2022”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. “Siamo in una situazione di totale precarieta’ – ha aggiunto – non abbiamo nessuna certezza sulle forniture”.

“C’e’ un livello abbastanza elevato di positivi e un rilassamento grave. Rischiamo di fare entrare la regione in zona rossa e di chiudere tutto”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. “Se i comportamenti non saranno di estremo rigore non ci vuole niente a passare dalla zona gialla a quella rossa, il tutto sara’ accentuato dall’apertura delle scuole secondarie”, ha aggiunto. De Luca parla di “picchi estremamente preoccupanti” e cita, tra gli altri, il caso di Torre Annunziata.