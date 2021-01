0 Facebook Napoli, acciuffato baby truffatore: a 15 anni era già specializzato in furti agli anziani Cronaca 29 Gennaio 2021 17:47 Di redazione 1'

Baby truffatore acciuffato a Napoli. Un ragazzo di 15 anni è stato bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di 7 monili in oro, diverse pietre preziose e 200 euro. I poliziotti hanno notato un giovane in vico Antonio Serra, a Napoli che, con fare sospetto, dopo aver parcheggiato il suo scooter, è entrato in uno stabile e ne è uscito poco dopo.

Da una prima ricostruzione è emerso che il giovane aveva precedentemente telefonato una donna anziata, pensionata, fingendo di essere il nipote e chiedendole di consegnare per suo conto dei soldi a un uomo per onorare un debito. Il giovane, un 15enne napoletano, è stato denunciato per truffa aggravata e affidato ai genitori.

I militari hanno sequestrato il ciclomotore mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietaria