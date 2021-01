0 Facebook Meteo Napoli, arrivano i ‘giorni della merla’ con freddo e maltempo Meteo 29 Gennaio 2021 15:17 Di redazione 1'

Arrivano i ‘giorni della Merla’ e le previsioni meteo preannunciano l’arrivo di un’ondata di maltempo che si abbatterà sull’Italia e in particolare sulla Campania. Negli ultimi 3 giorni di gennaio, il 29, 30 e 31 sono tradizionalmente i più freddi dell’anno.

Anche quest’anno gli ultimi giorni di gennaio non sono da meno. Stando alle previsioni del Il Meteo.it, si registra un aumento della copertura nuvolosa già nella prima parte di sabato 30, segnatamente sulle aree settentrionali del Paese e sui settori tirrenici del Centro, anche se si manterrà abbastanza basso il rischio di precipitazioni.

Ma le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, non risparmieranno nemmeno i settori centro-meridionali tirrenici e, in particolare, le zone interne del Lazio, la Campania e la Calabria settentrionale.

Arriviamo così a domenica 31, quando l’asse del maltempo si muoverà ulteriormente, portando, maltempo al Centro-Sud, dove piogge e temporali colpiranno praticamente tutte le regioni, sia pure in forma più incisiva sul versante tirrenico. Al Sud piogge intense e temporali si abbatteranno sul versante tirrenico, colpendo soprattutto la Campania.