Lutto a Sessa Aurunca, addio a Patrizia Di Spirito morta prematuramente: comunità in lacrime Cronaca 29 Gennaio 2021

Lutto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, per la prematura morte di Patrizia Di Spirito. La notizia della scomparsa di Patrizia ha sconvolto tutti, in particolare la comunità di Maiano e Lauro.

La donna era molto amata e stimata, infatti non appena si è diffusa in città la drammatica notizia della sua dipartita, in tantissimi hanno voluto dimostrare vicinanza e cordoglio alla famiglia Di Spirito. Sui canali social sono apparsi numerosi messaggi di amici e parenti, che ricordano la giovane donna per la sua grande generosità.