Dramma in Campania, Domenico dato per disperso da giorni è stato ritrovato morto
29 Gennaio 2021

Lutto in Campania per la tragica morte di Domenico Carrara, 33enne di Grottaminarda, scomparso domenica 24 gennaio e ritrovato senza vita. Il ragazzo, si era da poco trasferito a Bienno, in provincia di Brescia. La scorsa settimana è uscito di casa per andare a fare una passeggiata nei boschi e non ha più dato alcuna notizia di sé: fino al drammatico ritrovamento di oggi venerdì 29 gennaio.

Da giorni soccorritori della protezione civile, il soccorso alpino della Guardia di finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tanti gruppi di volontari residenti nel Comune di Bienno, lo cercavano instancabilmente. “Le squadre hanno perlustrato l’area del torrente Grigna e i sentieri in prossimità della forra per poi proseguire le ricerche nel Salto del canile a circa 800 metri di quota”, teneva informato giorno dopo giorno il soccorso alpino. A supporto delle squadre da terra erano intervenuti anche gli elicotteri di Areu da Brescia e quello dei vigili del fuoco.

L’uomo lavorava come collaboratore scolastico ed era molto conosciuto anche nel centro storico di Napoli, dove spesso in passato si era recato. La famiglia aveva allertato le forze dell’ordine facendo sapere che Domenico non aveva portato con sé il cellulare.

Anche il comune di Grottaminarda si era mobilitato: il ragazzo infatti aveva mantenuto forti legami con il territorio d’origine e la sua scomparsa aveva di fatto sconvolto l’intera comunità. “Esprimiamo intensa solidarietà alla famiglia e tanta gratitudine al Sindaco, all’Amministrazione comunale, alla Comunità di Bienno e alle squadre di forze dell’ordine e volontari per tutto quello che si sta facendo in Lombardia per trovare il nostro Domenico”, aveva scritto pochi giorni fa il sindaco Cobino.