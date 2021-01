0 Facebook Caterina Balivo nella bufera: il commento offensivo scatena i fan: “E’ assurdo” Spettacolo 29 Gennaio 2021 12:54 Di redazione 2'

Caterina Balivo, dopo aver lasciato la conduzione del programma del daytime di Raiuno, Vieni da me, da venerdì 29 gennaio tornerà in prima serata con Il cantante mascherato. Milly Carlucci.

La conduttrice napoletana ha manifestato grande gioia verso il suo ritorno in tv e ha scritto un post su Twitter che però ha scatenato la bufera: “Lasciare Vieni da me è stata una mia scelta. Ho detto sì a Il cantante mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire“.

Proprio questa frase, riportata da un utente di Twitter, è stata la pietra dello scandalo. La dichiarazione in merito alla volontà della conduttrice di allontanarsi dallo schermo per un po’ di tempo è stata vista diversamente da un altro utente del social che ha commentato sarcasticamente così: “Sì sì una scelta sua, come no“. La Balivo ha deciso di replicare affermando la sua buona fede e ribadendo la sua decisione: “Eh si tesoro mio davvero solo mia“. La discussione non si è però conclusa. Caterina ha replicato con parole definite dal web body shaming. “Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come se fossi un adone“. Queste le parole della Balivo che hanno scandalizzato Twitter. La conduttrice ha infatti discriminato l’utente per l’aspetto fisico.