Una triste notizia ha sconvolto il mondo sportivo della Campania. Da Benevento a Napoli, da due giorni si piange per la scomparsa di Alfredo Dell’Oste. Quest’ultimo è stato un simbolo del rugby sannita.

È morto Alfredo Dell’Oste

Dell’Oste ha giocato per anni ed è stato una colonna del Rugby Benevento. Tutti i club della regione, Amatori Napoli e Partenope compresi, hanno espresso il proprio cordoglio. Anche la Federazione Italiana Rugby Campania (Fir Campania) ha dedicato un messaggio affettuoso per l’ex giocatore.

Alle tante parole espresse, da amici ed ex compagni di squadra (tutti si sono stretti attorno alla famiglia Dell’Oste), si sono aggiunte quelle del Sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il primo cittadino ci ha tenuto a precisare quanto Dell’Oste sia stato sempre un esempio per i più giovani.

Il messaggio della Fir

Il Comitato Regionale FIR Campania saluta con affetto Alfredo Dell’Oste, ex atleta del Rugby Benevento. Tra il 2012 ed il 2014 è stato antesignano promotore in regione del rugby seven, collaborando con il Comitato in qualità di membro della CTR per il rugby a sette. Domani 28/01 sarà allestita la camera ardente al campo Pacevecchia dalle 12.00 alle 14.30. In osservanza delle disposizioni anti Covid-19, non sarà possibile sostare dinanzi al feretro.

Il messaggio del Sindaco Mastella

Mi unisco anche io al lutto e partecipo, in solidarietà umana e cristiana, al dolore della famiglia di Alfredo Dell’Oste, scomparso, in maniera davvero immatura. È stato protagonista, per tanti anni, della storia prestigiosa del rugby Benevento. In qualità di sindaco, a nome della città, lo voglio ricordare, additandolo alle nuove generazioni, come esempio di passione sportiva e di generosità.

