0 Facebook Napoli, studenti contro la Dad occupano il liceo Gian Battista Vico Napoli Città 27 Gennaio 2021 12:38 Di redazione 4'

Occupato il liceo Gian Battista Vico di Napoli. L’occupazione arriva a pochi giorni dal rientro in aula per le scuole superiori fissato per il primo febbraio in seguito di una pronuncia del Tar della Campania.

Napoli, studenti contro la Dad occupano il liceo Gian Battista Vico

Gli studenti prima di occupare si sono sottoposti a tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il più possibile gli spazi aperti rispettando le norme anti Covid. Durante l’occupazione, chi vorrà potrà continuare a seguire le lezioni in Dad mentre nel pomeriggio si terranno dibattiti e assemblee. Per un rientro in sicurezza gli studenti chiedono presidi medico-sanitari all’interno delle scuole e ricevere tamponi naso-faringei regolarmente per monitorare l’andamento dei contagi all’interno dell’istituto.

I ragazzi sottolineano che stanno occupando “un istituto vuoto poiché dopo 111 giorni in Campania le scuole continuano a essere chiuse” e denunciano che il rientro in classe “così come proposto non garantisce un’effettiva sicurezza ma, al contrario, non fa altro che mancare di rispetto alla comunità scolastica e delega alle singole amministrazioni scolastiche responsabilità che avrebbero dovute essere statali”.

Occupazione contro la Dad

L’occupazione è definita dagli studenti “la nostra risposta all’abbandono in cui le istituzioni ci hanno lasciato, all’inadeguatezza della Dad come strumento di formazione, ai mancati investimenti governativi per consentire un rientro in sicurezza, agli innumerevoli tagli perpetrati nel tempo alla scuola e al malfunzionamento dei trasporti pubblici“. Gli occupanti si scagliano contro la Dad “dipinta come una soluzione definitiva quando invece dovrebbe essere vista esclusivamente come un mezzo emergenziale che non può e non deve assolutamente sostituire la didattica in presenza. La Dad – proseguono – ha fornito un alibi per l’incompetenza del Governo che non ha progettato un piano reale per il ritorno a scuola in sicurezza”.

La paura degli studenti

Gli studenti si sentono “cavie su cui testare l’andamento della pandemia anche da colpevolizzare nel caso di un aumento dei contagi, senza alcun riguardo per chi la scuola la vive in prima persona. Le innumerevoli promesse del Ministero non si sono mai tradotte in fatti” ed evidenziano come l’emergenza sanitaria abbia fatto emergere “prepotentemente” le problematiche già esistenti nel sistema Scuola: “la disparità tra le cosiddette scuole di serie A e scuole di serie B, la trascuratezza dell’edilizia scolastica campana, anche se la nostra struttura non ne risente direttamente, e l’ingiustizia del sistema delle classi pollaio, problema radicato e da sempre denunciato dagli studenti, che oggi non fa che aumentare il disagio dovuto alla pandemia”.

IL PROBLEMA DEI TRASPORTI

Altro fronte rispetto al quale secondo gli studenti nulla è stato fatto sono i trasporti. “Noi – spiegano – siamo qui per dimostrare che il rientro in sicurezza e’ possibile e per riappropriarci dello spazio che ci spetta di diritto in quanto unico vero luogo di istruzione, socialità, confronto e crescita. Siamo stati privati di quella che dovrebbe essere il punto di riferimento per noi adolescenti, siamo stati traditi da chi dovrebbe tutelarci e ci siamo sentiti presi in giro da chi doveva prendersi cura di noi”. Gli studenti del Vico hanno fatto girare tra loro un questionario sul gradimento della Dad che ha visto la partecipazione di oltre la meta’ degli iscritti e l’esito è che il 70,3 per cento “non si sente tutelato dall’istituzione scolastica” e che la Dad ha “allontanato sempre di più studenti e docenti, aumentando il disagio psicologico causato dalla mancanza dei contatti e della socialità”.