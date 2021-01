0 Facebook Dramma a Napoli, muore bimbo di 8 anni: Fuorigrotta piange il piccolo Gaetano Cronaca 27 Gennaio 2021 21:59 Di redazione 1'

Un dramma che ha sconvolto l’intera città di Napoli, è deceduto un bambino di 8 anni. La tragica notizia è iniziata a circolare sui social nei gruppi legati al territorio, gettando la comunità nello sconforto.

Bimbo di 8 anni muore a Fuorigrotta

Gaetano P., originario del quartiere Fuorigrotta, nei pressi della chiesa dell’Immacolata, combatteva da tempo contro un male incurabile, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La famiglia non aveva abbandonato la speranza, ma il piccolo non è riuscito a sconfiggere la dura battaglia.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi era legato alla famiglia del piccolo Gaetano.