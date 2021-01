0 Facebook Tragedia in Louisiana, quindicenne uccisa a coltellate in diretta sui social Cronaca 26 Gennaio 2021 17:05 Di redazione 1'

Tragedia in Louisiana, dove una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a coltellate in diretta sui social. L’orrore è avvenuto in seguito a una lite scoppiata tra diverse ragazze all’interno del negozio di Lake Charles verso le 19.30 di sabato sera. “L’intero omicidio si è stato pubblicato sui social media”, ha riferito lo sceriffo di Calcasieu, Tony Mancuso.

“Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto ed è molto inquietante”, ha spiegato lo sceriffo Mancuso. La vittima dopo l’accoltellamento è stata portata in un ospedale a Lake Charles, dove è deceduta, mentre le quattro ragazze arrestate, una di 14 anni, due di 13 e una di appena 12 anni, sono state trasferite al Centro di Detenzione Minorile.

Lo sceriffo ha spiegato che si tratta del “terzo omicidio in sei mesi che coinvolge giovani di età compresa tra gli 11 e i 16 anni”: “Vengono da tutti gli ambienti e sono di tutte le razze. Abbiamo un problema nella nostra comunità che dovremo affrontare, ed è l’accesso alle armi per i bambini”.