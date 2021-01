0 Facebook Napoli batte il ‘Grande Fratello’, il Commissario Ricciardi vola in tv Record di ascolti per il Commissario Ricciardi. La serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha fatto il boom di audience su Rai1 Spettacolo 26 Gennaio 2021 14:36 Di redazione 3'

Ottimo debutto per il bravo Lino Guanciale nei panni del commissario Ricciardi, nato dalla penna del giallista napoletano Maurizio de Giovanni, che ieri in prima serata su Rai1 ha appassionato 5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.393.000 spettatori pari al 19.5% di share (GF Vip Night dall’1.22 all’1.32: 1.753.000 – 31.3%).

Su Italia 1 il film Safe ha intrattenuto 1.877.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rai2 Ncis in replica ha raccolto 828.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 1.091.000 spettatori con il 5.5% di share. Nel compresso la prima serata va alle reti Rai che totalizzano 10 milioni 776 mila spettatori con una media share del 39.21%, a fronte dei canali Mediaset che registrano 9 milioni 386 mila ascoltatori con il 34.15%, come anche l’intera giornata con il 36.85% rispetto al 34.15% della concorrenza.

La seconda serata se la aggiudicano invece i canali Mediaset con uno share complessivo del 41.85% contro il 31.39%. In access prime time su Rai1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha raggiunto 5.750.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha conquistato 4.594.000 spettatori con uno share del 16.5%. Medaglia di bronzo per Lilli Gruber su La7 che con il suo Otto e Mezzo ha segnato un ottimo risultato per la rete, 2.617.000 spettatori pari al 9.4%. Su Rai3 Che Succ3de? ha raccolto 1.484.000 spettatori con il 5.5%, Un Posto al Sole 1.838.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rete4 Stasera Italia ha fatto segnare 1.603.000 (5.9%) nella prima parte e 1.466.000 (5.2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 986.000 spettatori con il 3.5%. Nel preserale su Rai1 L’Eredita’ – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.767.000 spettatori (19.7%), mentre L’Eredita’ 5.450.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha avuto 2.536.000 spettatori (14%) e Caduta Libera 3.887.000 spettatori (17.9%). In seconda serata su Rai1 Settestorie con Monica Maggioni e’ stato seguito da 1.086.000 spettatori con il 9.7% di share.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 917.000 spettatori pari ad uno share del 19.5%. Su Rai3 Dottori in Corsia 871.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai2 Voice Anatomy si ferma a 272.000 spettatori con l’1.9%. Per quanto riguarda i notiziari delle 20 questi gli equilibri: il Tg1 e’ stato visto da 6.383.000 telespettatori (24.7%); il Tg5 da 5.164.000 (19.7%); il TgLa7 da 1.757.000 (6.7%).