Spari contro la casa del figlio dell'ex boss Pignataro: faceva parte della Nuova Famiglia

Il papà è stato un membro di spicco della Nuova Famiglia, sodalizio che si schierò contro la forza di Raffaele Cutolo e la sua Nuova Camorra Organizzata. Una faida che ha insanguinato le strade della Campania per anni e che fu vinta dagli avversari di ‘o Professore.

Stiamo parlando di Antonio Pignataro, ormai ex boss della camorra. Ma il protagonista dei fatti in questione è il figlio Alessandro. Secondo quanto riportato da Il Mattino ignoti hanno esploso almeno cinque colpi d’arma da fuoco contro la sua abitazione.

Il giovane vive a Nocera Inferiore, località in provincia di Salerno. Per gli inquirenti il gesto potrebbe essere stato un vero e proprio atto intimidatorio, un avvertimento nei confronti di Pignataro Jr.. Indagini in corso.