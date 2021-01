0 Facebook Arriva la prima puntata del commissario Ricciardi: dove è stata girata la serie tratta dai romanzi di De Giovanni Spettacolo 25 Gennaio 2021 17:16 Di redazione 2'

Questa sera andrà in onda la prima puntata della fiction “Il commissario Ricciardi“. L’appuntamento è alle 21.25 su Rai 1, in prima serata. Grande attesa per la serie girata nei vicoli e nelle piazze della citta’ vecchia di Taranto.

Dove è stato girato il commissario Ricciardi

Le riprese sono avvenute nella primavera del 2019. Protagonista del commissario Ricciardi e’ l’attore Lino Guanciale. Il Comune di Taranto parla di “un’occasione di visibilita’ per la bellezza di Taranto, ormai eletta a set cinematografico ideale da molte produzioni e altrettanti registi, per la magia dei luoghi e la luce unica”. “Visibilita’ – commenta il Comune – che si trasforma in promozione, seguendo un trend sempre piu’ consolidato che vuole la scelta di una meta turistica orientata anche dalle immagini che scorrono su piccolo e grande schermo”.

Quante puntate ci saranno de Il commissario Ricciardi

La fiction “Il commissario Ricciardi” consta di 6 puntate, e’ tratta dalla omonima serie di romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni. La serie e’ stata diretta da Alessandro D’Alatri, con gli attori Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Marco Palvetti e Peppe Servillo.