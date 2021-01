0 Facebook Roberta, uccisa e bruciata a 17 anni dal fidanzato: il 19enne confessa l’omicidio Cronaca 24 Gennaio 2021 16:02 Di redazione 2'

La ragazzi di 17 anni uccisa a Palermo dal fidanzato è Roberta Siragusa. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. A condurre sul posto i carabinieri, una zona impervia dove è molto difficile arrivare, è stato il 19enne Pietro Morreale.

Il fidanzato della giovane, che ha confessato l’omicidio: “L’ho uccisa e ho nascosto il corpo”, avrebbe detto ai carabinieri. Insieme al padre e a un avvocato ha poi condotto i militari sul luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico e legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese. Sono in corso indagini per accertare quello che è successo.

Sabato la famiglia di Roberta aveva denunciato la scomparsa. Sul profilo Facebook della 17enne l’ultimo aggiornamento all’immagine profilo risale a venerdì, e proprio sotto a quell’ultima foto appare un commento del fidanzato scritto dopo le 14 di sabato: “Amore mio bedda”, si legge. Poche ore dopo la tragedia che al momento rimane un mistero.