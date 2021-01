0 Facebook GFVip, Stefania Orlando ha un fratello segreto, la rivelazione: “Voglio solo una cosa da lei” Spettacolo 24 Gennaio 2021 20:08 Di redazione 2'

Spunta un fratello segreto di Stefania Orlando a Domenica Live. Gianni Orlando ha raccontato la sua difficile storia a Domenica Live. Non ha ma conosciuto suo padre infatti quando la madre ha incontrato l’uomo che sarebbe diventato il padre di Stefania, gli ha chiesto di riconoscere Gianni.

Gianni Orlando ora dice: “Il mio primo nome è Antonio. Da quando ho sette anni è subentrato “Gianni” perché c’erano troppi “Antonio” in famiglia. Il mio cognome è Orlando. Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa. Gianni Orlando è stato in collegio dai 7 ai 16 anni. Tornava a casa poco. E non era facile.

L’uomo ha scritto una lettera pubblica a Stefania Orlando, perché non capisce come mai la sorella, al Grande Fratello Vip, parli della famiglia ma senza mai menzionarlo. Poi, la drammatica confessione. “Ho scoperto che quando, da bambino, tornavo a casa, mamma a Stefania e Fabio diceva che ero un amichetto che andava a trovarlo, non loro fratello. Hanno saputo il nostro legame trent’anni fa. Io non ho nulla da nascondere. La colpa è stata di mamma, non di Stefania. Io non sono qui per fare dispetti a nessuno, ma vorrei solo un abbraccio”.