C'è Posta per Te: Florinda perdona i tradimenti di Alessandro ma il dettaglio non passa inosservato
24 Gennaio 2021

Nella terza puntata di “C’è Posta per Te”, sabato 23 gennaio, arriva la storia del tradimento. Alessandro, da Siracusa, ha tradito la bella moglie Florinda durante il lockdown e quando è stato scoperto, ha raccontato solo un pezzo di verità. Dopo qualche mese, lei ha scoperto tutto perché il marito aveva conservato chat e messaggi e lo ha buttato fuori casa.

Alessandro racconta che si sentiva trascurato e ha cercato attenzioni altrove. Si definisce un “vigliacco distrutto, a volte l’uomo è bestia” e chiede perdono, ma la donna rilancia: “Lo ha fatto anche con un’altra collega. Ho sofferto troppo. Mi sono scaricata la memoria del suo cellulare, ho i whatsapp sul mio computer in real time. Adesso ha capito che non deve più scrivere. Lo guardo e penso: come ha fatto a mentirmi così bene? Merita il Nobel proprio!”.

La donna: “Non piango perché non lo meriti!”. La moglie lo asfalta: “Ti sono caduti pure i capelli nel giro di un anno, ti sei imbruttito e ti sta bene! Questa storia ti ha rovinato. Avevi tutto, che stupido!”. Florinda, una donna forte e in gamba, non si è spaventata nemmeno davanti al fatto che lui sia affetto da sclerosi. Maria De Filippi capisce che la porta è aperta: “Sono stati 12 anni felici? Sì? E allora fregatene!”, la donna replica: “Secondo te se lo merita? Se succede di nuovo ti chiamo. Gli darei uno schiaffone”. Ma alla fine perdona e dà una seconda chance.

Seconda chance che il pubblico non accetta. Sul web spopolano le foto della coppia e i commenti. Tutti sono d’accordo su una cosa: Florinda è troppo bella e in gamba per un uomo come Alessandro che, a detta di molti utenti del web, è anche bruttino.