Alessandro di C’è Posta per te: traditore e non solo, spunta il dettaglio che fa infuriare il pubblico

Alessandro è stato protagonista di una delle storie di C’è Posta per Te, durante la puntata andata in onda sabato 23 gennaio 2021. Voleva riconquistare la compagna Florinda che ha tradito in un periodo difficile della sua vita. Il pubblico con lui è stato inesorabile sia per la storia che per quello che è spuntato sui social.

Analizzando i profili web di Alessandro si è scoperto che il ragazzo è un no vax e che ha teorie piuttosto assurde relative alla pandemia in corso. Ecco qualche post pubblicato dall’uomo su Facebook “La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere”. “Solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie”. “Serve il vaccino obbligatorio con la mappa sotto la pelle e le antenne sopra le corna”.

Il pubblico non ci sta e rende Alessandro bersaglio delle più brutte critiche.