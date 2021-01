0 Facebook Dramma nel Napoletano, operaio cade da un capannone e muore: aveva 47 anni Cronaca 23 Gennaio 2021 18:26 Di redazione 2'

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal solaio di un capannone industriale a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L’incidente sul lavoro è avvenuto su via Ianniello, non lontano dall’Ospedale Civile San Giovanni di Dio. Sul posto i carabinieri della locale stazione, nonché il personale medico e sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, competente per il territorio.

La vicenda è accaduta nella mattinata di oggi quando l’operaio si trovava, secondo quanto ricostruito finora, sul solaio di un capannone industriale, dove stava lavorando per dei lavori di manutenzione. Per cause ancora da accertare, l’uomo è precipitato al suolo, da un’altezza di cinque metri, sfondando anche una vetrata e battendo violentemente la testa sul selciato.

I tentativi di salvataggio sono stati inutili infatti l’uomo è morto sul colpo. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Napoli, dove verrà con ogni probabilità disposta l’autopsia. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente che è costato la vita all’operaio. Nn sono state diffuse le generalità dell’uomo: per ora, trapelato soltanto le proprie iniziali (R. S.) ed il fatto che fosse originario di Carinaro, in provincia di Caserta, lascia una moglie e tre figli.