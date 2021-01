0 Facebook Belen incinta per davvero, la showgirl conferma tutto con una foto: il bracciale è la prova Spettacolo 23 Gennaio 2021 15:38 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è incinta per davvero, a confermarlo è la stessa showgirl che non lascia proprio dubbi con una foto prova. Nelle ultime Stories pubblicate su Instagram, infatti, la Rodriguez sfoggia al polso un braccialetto anti-nausea, di quelli che vengono usati dalle donne in dolce attesa.

Probabilmente l’intento dell’argentina era solamente quello di immortalarsi in un video-selfie allo specchio, ma l’occhio dei follower è caduto sul polso, dove campeggiava il braccialetto arancione. C’è un altro particolare che lascia pensare che la vita della coppia sia in fase di riorganizzazione proprio in vista della novità: alcune indiscrezioni vogliono infatti che lo stesso Spinalbese, di professione hairstylist, abbia annunciato l’arrivo del primo figlio ai colleghi di lavoro.

La storia tra Belen e Antonino, invece, va avanti ufficialmente dall’autunno, periodo introno al quale lei sarebbe rimasta incinta, ma la conoscenza è avvenuta nel corso dell’estate. I due – 36 anni lei, 25 lui – facevano coppia da quest’estate.