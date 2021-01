0 Facebook Teano, dolore per la scomparsa di Roberta: addio alla giovane madre Cronaca 20 Gennaio 2021 17:58 Di redazione 1'

Una tragedia ha sconvolto Teano (località in provincia di Caserta). Una giovane mamma di soli 50 anni è scomparsa lasciando un grande vuoto in tutta la sua comunità. La triste notizia è stata riportata da Caserta Ce.

Ricordata come una donna solare, in gamba e per bene, Roberta era una colonna della propria famiglia e per i propri amici. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto dedicati a Roberta. Quest’ultima è deceduta presso l’Ospedale di Caserta.