Lutto nel Casertano, addio a Giovanni Savinelli: la comunità piange il rede gli zampognari Cronaca 20 Gennaio 2021

Una triste notizia arriva da Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta. E’ deceduto Giovanni Savinelli, maestro della Valle di Suessola e considerato da tutti il re degli zampognari.

Addio a Giovanni, re degli zampognari

La notizia è stata riportata da Edizione Caserta. Savinelli, 81 anni, era costruttore e suonatore di zampogne e ciaramelle. Grazie ha la sua professionalità e bravura ha ricevuto importanti riconoscimenti in tutto il mondo per un arte che si tramanda da generazioni in generazioni. Molte delle sue costruzioni sono esposte in diversi musei.

Salvinelli negli anni era diventato una persona importante per tutti gli zampognari del Centro e Sud Italia. Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa di Giovanni, ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano, così come i molti colleghi zampognari che da lui hanno imparato molto.