Mamma uccide i figli e abusa sessualmente del cane di famiglia Cronaca 19 Gennaio 2021 15:24

Una drammatica storia arriva da Albany Township, in Pennsylvania. Una mamma ha ucciso i suoi due figli e ha Abusato sessualmente del cane di famiglia. La donna, Lisa Snyder, di 38 anni, è accusata di aver impiccato il figlio Conner, di 8 anni, e la figlia Brinley, di 4 e di aver poi tentato di occultare le prove, nascondendo la cronologia delle sue ricerche sul web.

Gli inquirenti hanno trovato prove inconfutabili sul suo pc. Tra le ricerche della donna infatti, ci sono indicazioni su come portare a termine un’impiccagione e su come farla franca dopo un omicidio. La 38enne dopo il delitto ha allertato la polizia spiegando che il figlio maggiore si sarebbe ucciso perché bullizzato a scuola e la bimba più piccola lo avrebbe seguito per non farlo morire solo.

Le indagini

Una tesi che non ha convinto gli inquirenti che hanno invece ritenuto la madre colpevole. Nelle indagini è emerso anche un video choc della Snyder che avrebbe fatto sesso con un cane e delle ricerche su Google che potrebbero riportare al duplice delitto.

Durante il processo la difesa ha provando a dimostrare l’incapacità d’intendere della donna che sarebbe stata vittima di ripetute violenze in adolescenza. Per il momento Lisa è in carcere senza la possibilità di uscire nemmeno sotto cauzione.