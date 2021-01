0 Facebook Concerto neomelodico all’interno di un cimitero a Napoli: “Nessuno rispetto, offesa memoria defunti” Cronaca 19 Gennaio 2021 08:36 Di redazione 2'

E’ bastato poco perché il video di una sorta di concerto neomelodico improvvisato all’interno di un cimitero napoletano diventasse virale. Il filmato è stato condiviso da un utente su Tik Tok e riprende una persona mentre canta e balla davanti ai loculi.

Concerto neomelodico in un cimitero napoletano

In sovrimpressione sul video c’è scritto “Non ho parole“. Una denuncia di quanto accade all’interno dei cimiteri senza che via sia alcun controllo. Il filmato è stato condiviso da Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato quanto accaduto all’interno di quello che dovrebbe essere un luogo sacro. Eppure c’è chi, in barba ad ogni tipo di regola così come rispetto nei confronti dei defunti, ha ‘inscenato’ uno spettacolino probabilmente proprio per una persona che non c’è più.

“Uno spettacolo assolutamente deplorevole. Tanta gente – scrive Francesco Emilio Borrelli – non ha rispetto per niente e per nessuno ma violare addirittura un luogo come un cimitero, offendo la memoria dei defunti, per manie di protagonismo è qualcosa che supera ogni limite, ha mancato di rispetto ai defunti e ai loro cari. Se a questa persona è rimasto un briciolo di dignità si faccia avanti, chieda scusa per lo spettacolo indegno che ha offerto e faccia un appello pubblico invitando gli altri a non seguire il suo pessimo esempio”.

Per vedere il video, clicca qui.