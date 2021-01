0 Facebook Dramma a Maddaloni, donna trovata morta. La figlia si barrica dentro e minaccia di far saltare il palazzo Cronaca 19 Gennaio 2021 16:35 Di redazione 1'

Dramma a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una donna è stata trovata morta al quarto piano di un palazzo di via Altomari. Il decesso sarebbe avvenuto qualche giorni prima, questo perché la figlia della vittima, affetta da problemi psichici, ha dato l’allarme dell’avvenuto decesso soltanto ieri.

Sul posto sono giunti i sanitari della guardia medica che hanno decretato la morte dell’anziana, per poi uscire dall’abitazione per ultimare gli adempimenti necessari. Proprio nel momento in cui i medici hanno lasciato la casa, la figlia della vittima si è barricata dentro, chiudendo a chiave la porta, e ha minacciato di dare fuoco a tutta la palazzina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco perché la giovane non voleva aprire la porta. Una volta dentro, la ragazza è stata sottoposta a delle cure perché era fuori di sé.