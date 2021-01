0 Facebook Napoli, incendio in strada con legno e benzina: agenti aggrediti e presi a sassate Cronaca 18 Gennaio 2021 17:29 Di redazione 1'

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Nuova Villa dove vi era un centinaio di persone circa che stavano alimentando le fiamme di diversi pezzi di legno con delle taniche di benzina.

I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme, sono stati oggetto di un fitto lancio di sassi da parte dei presenti, che ha anche danneggiato la vettura di servizio; mentre molti si sono allontanati, gli agenti, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare un 16enne che è stato denunciato per incendio doloso, getto pericoloso di cose, danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.