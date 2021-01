0 Facebook Covid e scuola, bimbo positivo a Giugliano: 14 alunni e tre insegnanti in isolamento Cronaca 18 Gennaio 2021 13:45 Di redazione 1'

Bambino della materna positivo al Covid, classe e docenti in isolamento fiduciario. Un altro caso di positività al Coronavirus è stato registrato nel V Circolo didattico, presso un istituto di scuola materna in via Pigna, a Casacelle.

I genitori del piccolo hanno scoperto la sua positività nella giornata di sabato e hanno immediatamente allertato gli insegnanti del bimbo. Il figlio aveva febbre e altri sintomi legati al Covid. Il tampone ha poi dato esito positivo.

La classe del bambino, composta da 14 alunni, è stata messa in isolamento fiduciario. Assieme ai piccoli anche i tre docenti che insegnano in quella sezione stanno osservando un periodo di quarantena. Intanto per precauzione sono stati chiusi i corridoi e l’intera area dove si trovano le classi della materna, così da consentire le operazioni di sanificazione e messa in sicurezza.