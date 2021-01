0 Facebook Arienzo piange il piccolo Antonio, deceduto dopo un malore a 8 anni Cronaca 18 Gennaio 2021 12:23 Di redazione 1'

Dramma ad Arienzo, comune in provincia di Caserta. Un bambino di 8 anni, Antonio, ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. Secondo quanto riportato da Casertace, il piccolo avrebbe avuto diverse problematiche congenite.

Dolore ad Arienzo per la morte del piccolo Antonio

Il bambino, dopo aver sofferto una crisi respiratoria, è stato trasportato all‘ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Antonio viveva con la madre e il padre in una delle cooperative in via Cappella. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente ad Arienzo, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la famiglia.

Numerosi i messaggi di cordoglio, anche il sindaco, Giuseppe Guida, ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per questa tragedia: “Questa mattina, Arienzo si sveglia con una notizia che lascia sgomenta e addolorata l’intera comunità. L’ Amministrazione partecipa, con profonda commozione, al dolore della collettività e si stringe intorno ai familiari del piccolo Antonio, scomparso prematuramente, stanotte, per un improvviso malore”.

La salma del piccolo attualmente si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Caserta per l’esame autoptico.